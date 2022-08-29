Жительницу Белогорского района осудят за ДТП, в котором погиб 64-летний велосипедист

В Крыму женщину осудят за смертельное ДТП с участием велосипедиста Фото: Артем КИЛЬКИН

45-летняя жительница Белогорского района предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемая в августе 2020 года, управляя автомобилем «Peugeot 307», двигалась по автомобильной дороге Зуя – Барабановка. В пути следования на указанной автодороге в районе поселка Зуя на перекрестке женщина допустила столкновение <...> с велосипедом, которым управлял мужчина 1958 года рождения, - говорится в сообщении.

В результате 64-летний велосипедист скончался в автомобиле скорой медицинской помощи. Дело передано в суд.

Напомним, ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Симферополе 18 августа. Пострадавших в результате дорожной аварии, к счастью, нет.

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