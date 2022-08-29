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Происшествия29 августа 2022 10:43

Симферопольцу грозит два года колонии за кражу одежды на шесть тысяч рублей

Похищенную одежду мужчина продавал на рынке
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Житель Симферополя попался на краже одежды, теперь ему грозит реальный срок

Житель Симферополя попался на краже одежды, теперь ему грозит реальный срок

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе задержали 32-летнего местного жителя, обворовавшего два магазина одежды более чем на шесть тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В первом магазине мужчине приглянулись рубашка, джинсы и шорты, а из второго он вынес ветровку.

- От задержанного получены признательные показания. С его слов, всю похищенную одежду он продавал на рынке, а полученные деньги тратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

На крымчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ялте сотрудник обокрал кафетерий на 25 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник является фигурантом еще одного уголовного дела о краже.

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