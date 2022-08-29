Симферопольцу грозит два года колонии за кражу одежды на шесть тысяч рублей

Житель Симферополя попался на краже одежды, теперь ему грозит реальный срок Фото: Артем КИЛЬКИН

В Симферополе задержали 32-летнего местного жителя, обворовавшего два магазина одежды более чем на шесть тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В первом магазине мужчине приглянулись рубашка, джинсы и шорты, а из второго он вынес ветровку.

- От задержанного получены признательные показания. С его слов, всю похищенную одежду он продавал на рынке, а полученные деньги тратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

На крымчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ялте сотрудник обокрал кафетерий на 25 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник является фигурантом еще одного уголовного дела о краже.

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