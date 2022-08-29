В Севастополе водитель заплатит 200 тысяч рублей компенсации за сбитого ребенка

Водитель из Севастополя заплатит 200 тысяч рублей компенсации за то, что сбил ребенка Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Севастополе суд взыскал с водителя 200 тысяч рублей в пользу матери ребенка, пострадавшего в ДТП.

- В ноябре 2020 года водитель автомобиля «Форд», двигаясь во дворе дома, произвел наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть внутридворовой дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в пресс-службы прокуратуры города Севастополя.

Мальчик получил травмы средней степени тяжести, после чего родительница обратилась в суд с иском о взыскании с водителя компенсации за моральный вред. Суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, жительницу Белогорского района осудят за ДТП, в котором погиб 64-летний велосипедист. Мужчина скончался в автомобиле «скорой».

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