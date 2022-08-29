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Происшествия29 августа 2022 10:56

В Севастополе водитель заплатит 200 тысяч рублей компенсации за сбитого ребенка

Инцидент произошел два года назад в одном из городских дворов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Водитель из Севастополя заплатит 200 тысяч рублей компенсации за то, что сбил ребенка

Водитель из Севастополя заплатит 200 тысяч рублей компенсации за то, что сбил ребенка

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Севастополе суд взыскал с водителя 200 тысяч рублей в пользу матери ребенка, пострадавшего в ДТП.

- В ноябре 2020 года водитель автомобиля «Форд», двигаясь во дворе дома, произвел наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть внутридворовой дороги справа налево по ходу движения автомобиля, - сообщили в пресс-службы прокуратуры города Севастополя.

Мальчик получил травмы средней степени тяжести, после чего родительница обратилась в суд с иском о взыскании с водителя компенсации за моральный вред. Суд иск удовлетворил. Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, жительницу Белогорского района осудят за ДТП, в котором погиб 64-летний велосипедист. Мужчина скончался в автомобиле «скорой».

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