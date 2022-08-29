В Саках поймали воровку, обокравшую двух пенсионеров на 240 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым/скриншот из видео

В Саках задержали приезжую 35-летнюю женщину, которая обокрала пенсионерку на 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

70-летняя местная жительница познакомилась с воровкой на улице и пригласила к себе в квартиру. Между женщинами завязался разговор и старушка пожаловалась новоиспеченной приятельнице на боли в ногах. Злоумышленница предложила пенсионерке процедуру, во время которой в солевой раствор для ванны необходимо положить золотое изделие.

- Пока заявительница принимала солевые ванночки для ног, злоумышленница достала из тайника драгоценности, деньги в долларах и сбежала, - говорится в сообщении.

Через десять дней воровку задержали. Выяснилось также, что женщина является фигуранткой аналогичного преступления, совершенного в 2016 году. Тогда ее жертвой стал 89-летний сакчанин, из квартиры которого она похитила 40 тысяч рублей. Воровке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Симферополя грозит два года колонии за кражу одежды на шесть тысяч рублей. Похищенную одежду мужчина продавал на рынке.

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