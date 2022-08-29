Дорожный ремонт на Караимской в Симферополе продлится не менее 11 месяцев

Капремонт Караимской, Пролетарской и Кавказской в Симферополе не завершится в этом году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорожный ремонт Караимской, Пролетарской и Кавказской улиц в Симферополе не завершится в этом году - предстоит выполнить довольной большой объем работ.

- Поскольку мы будем менять все коммуникации, которые там существуют, это не только вода, тепло, свет, но и канализация. По контракту работы по всем трем улицам будут проводится приблизительно 11 месяцев, - цитирует Крыминформ и.о. министра транспорта республики Николая Лукашенко.

По его словам, в текущем году в планах поэтапно запускать движение по полосам, где ремонт будет завершен. В настоящее время движение для автомобилистов частично недоступно (на участке Козлова Сергеева-Ценского, закрыто движение и по всем перекресткам на этом отрезке).

Первоочередные работы - замена сетей тепло- и водоснабжения. Делее приступят к ремонту полотна. Главная задача - не сорвать отопительный сезон в микрорайоне.

Ранее КП-Крым писала, что с 8 августа улицу Караимскую на участке от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского перекрыли в связи с началом дорожного ремонта.

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