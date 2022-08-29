Сорвавшийся с обрыва на Тарханкуте автомобиль стал новой достопримечательностью

Высота ущелья - больше 20 метров. Фото: Николай Моль

Сорвавшийся с обрыва на Тарханкуте три недели назад автомобиль так и не достали из воды.

Как передает «Крым 24», по сей день машина находится на том же месте, куда и приземлилась, а посему успела стать местной достопримечательностью. Многие туристы специально подходят к обрыву, чтобы посмотреть на это «чудо».

Напомним, ЧП случилось в селе Оленевка в районе мыса Большой Атлеш 7 августа. Водитель машины не справился с управлением и сорвался в обрыв. В результате пострадали два человек. Очевидцы, которые находились на месте происшествия, отметили, что автомобиль упал с высоты больше 20 метров. Удар смягчило то, что машина приземлилась не на камни, а в воду.

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