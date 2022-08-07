В Крыму со скалистого обрыва джип упал в море: двое человек пострадали

Машина упала в воду с обрыва. Фото: Николай Моль

Резные скалы Тарханкута, уходящие в море, живописные бухты и морские виды привлекают многих туристов. При этом здесь, к сожалению, нередко происходят ЧП. Так, машина с двумя людьми днем 6 августа слетела в обрыв.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе МЧС по РК, спасателей на место происшествия вызвали в 14:27. ЧП случилось в селе Оленевка в районе мыса Большой Атлеш.

- Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в обрыв. На место выезжал отдельный отряд местного пожарно-спасательного гарнизона и черноморский «Крым-Спас», а также сотрудники ГИБДД и бригада «скорой помощи». В результате ДТП пострадало два человека, деблокация не проводилась, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Высота ущелья - больше 20 метров. Фото: Николай Моль

Очевидцы, которые находились на месте происшествия, отмечают, что автомобиль упал с высоты больше 20 метров. Удар смягчило то, что машина приземлилась не на камни, а в воду.

- Машина стояла на парковке, и мужчина решил ее перепарковать. Там было двое человек – мужчина-водитель и женщина на пассажирском сидении. Как мы поняли, он не очень владеет механической коробкой передач, и перепутал скорости. Надо было отъехать назад, а он нажал вперед и упал в обрыв. Машина как раз попало в место, где есть вода. Это смягчило удар, - рассказывает свидетель ДТП на youtube-канале блогера Николая Моль.

«Скорая» подъехала на место происшествия в течение 10 минут. Фото: Николай Моль

Отметим, что в машине сработала подушка безопасности. Мужчина, по предварительным данным, отделался легкими ушибами, после ДТП он находился в шоковом состоянии. У женщины же сломана рука и повреждено лицо.

Сейчас решается вопрос, как будут поднимать авто с обрыва.

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