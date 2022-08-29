В Крыму приступили к посеву сахарной свеклы на площади более 300 гектаров

Фото: msh.rk.gov.ru

Крымские аграрии приступили к посеву сахарной свеклы на площади более 300 гектаров, что на 188,4% больше, если сравнивать с прошлым годом.

- Климатические условия полуострова наиболее подходят для выращивания семенников сахарной свеклы. Вода для полива предоставляется бесплатно из Северо-Крымского канала, - цитирует Крымская газета первого замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединову.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму убрана слива и алыча в садах площадью 76,5 га. Всего предстоит убрать фрукт на площади 278,01 га. В этом году уборка пройдет более в Черноморском, Советском, Симферопольском, Сакском, Нижнегорском, Красногвардейском и Бахчисарайском районах.

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