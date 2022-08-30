Блогеры нового трэвел-шоу «Национальность.ру» собираются приехать в Крым

Национальность.ru - новое тревел-шоу, в котором популярные телеведущие расскажут о народах, проживающих на территории России Фото: Евгений СТОЯНОВ

Блогеры нового трэвел-шоу «Национальность.ру», который рассказывает о народах, проживающих в разных уголках России, собираются приехать в Крым.

- Из выпусков программы можно составить собственный путеводитель по России и выбрать место для поездки в отпуск, а также избавиться от стереотипов об избранных регионах, - пояснила ведущая проекта Екатерина Мускатина.

Архив шоу постоянно пополняется. На площадках проекта недавно появились новые выпуски про мордву, вепсов и чувашей.

- Республика Крым - один из самых многонациональных субъектов РФ. Крым может наглядно показать уникальные достопримечательности, архитектурные памятники и храмы различных религиозных конфессий, - отметил председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа.

По напомнил, в республике широко отмечают национальные праздники армян, болгар, греков, крымских татар, украинцев, проводятся дни итальянской и немецкой, крымчакской, караимской, финно-угорских и других культур, народные фестивали и концерты - все это будет особенно интересно блогерам из столицы.

Ранее КП-Крым рассказывала, куда отравиться в Крыму, чтобы избежать толп отдыхающих.

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