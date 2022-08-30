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Общество30 августа 2022 7:33

Более десяти улиц Симферополя остались без воды до вечера 30 августа

Произошла авария на сетях холодного водоснабжения
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Воды по указанным адресам не будет до вечера

Воды по указанным адресам не будет до вечера

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя 30 августа остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Временные неудобства связаны с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Так, до 17.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: бульвар Ленина, улица Гагарина (частично), улица Толстого (частично), улица Набережная, улица Декабристов, улица Г. Морозова, улица Шполянской, бульвар Франко (частично), улица Тренева, улица Речная, улица Павленко (частично), улица А Невского (частично), улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 30 августа отключат свет на 25 улицах. В Крыму ремонтируют электросети.

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