Более десяти улиц Симферополя остались без воды до вечера 30 августа

Воды по указанным адресам не будет до вечера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя 30 августа остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма». Временные неудобства связаны с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Так, до 17.00 будет ограничено водоснабжение по адресам: бульвар Ленина, улица Гагарина (частично), улица Толстого (частично), улица Набережная, улица Декабристов, улица Г. Морозова, улица Шполянской, бульвар Франко (частично), улица Тренева, улица Речная, улица Павленко (частично), улица А Невского (частично), улица Дыбенко, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 30 августа отключат свет на 25 улицах. В Крыму ремонтируют электросети.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50