Фото: Янина Павленко/Telegram

На ремонт подъездов в Ялте направят более 100 миллионов рублей внебюджетных средств по поручению главы Республики Крым. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Список адресов, где пройдут работы, составим на основании актов обходов МКД, который с середины июня проводят сотрудники администрации совместно с депутатами. Сейчас идет актуализация информации, - написала павленко в своем telegram-канале.

Она также добавила, что до конца текущего года планируется замена 48 лифтов в 44 многоквартирных домах: 33 - в Ялте, пять - в Кореизе, по три в Гаспре и Массандре, по два - в Алупке и Никите.

Напомним, в 2022 году в Крыму планируется заменить 445 лифтов за 1 миллиард 400 миллионов рублей.

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