В Крыму столкнулись со сложностями при поиске водителей с зарплатой от 40 тысяч рублей

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Крыму столкнулись со сложностями при поиске водителей общественного транспорта. Для решения проблемы внедрили госпрограмму по обучению.

- Не хватает водителей общественного транспорта не только в Симферополе, но и в других городах республики. Есть определенные трудности с квалифицированными водителями. Работа нелегкая - особый режим труда и отдыха, - цитирует «Крым 24» врио министра транспорта РК Николая Лукашенко.

Пе его словам, шоферы на предприятии в среднем получают от 40 тысяч рублей. У водителей первого класса зарплата до 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Феодосии ищут актеров в телесериал «Бим-2». Для съемок объявляется набор мужчин, женщин, девушек и парней. Отдыхающие в Феодосии тоже могут принимать участие.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50