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Общество30 августа 2022 8:45

В Крыму столкнулись со сложностями при поиске водителей с зарплатой от 40 тысяч рублей

Проблема с дефицитом кадров наблюдается в в Симферополе и других городах республики
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Крыму столкнулись со сложностями при поиске водителей общественного транспорта. Для решения проблемы внедрили госпрограмму по обучению.

- Не хватает водителей общественного транспорта не только в Симферополе, но и в других городах республики. Есть определенные трудности с квалифицированными водителями. Работа нелегкая - особый режим труда и отдыха, - цитирует «Крым 24» врио министра транспорта РК Николая Лукашенко.

Пе его словам, шоферы на предприятии в среднем получают от 40 тысяч рублей. У водителей первого класса зарплата до 80 тысяч рублей.

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