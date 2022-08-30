В Крыму мужчину осудили на пять лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек

В Крыму осудили на пять лет колонии водителя, который устроил смертельное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

51-летнего жителя Белогорского района Крыма осудили на пять лет колонии за «пьяное» ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Летом 2021 года мужчина после употребления спиртных напитков совместно со своим знакомым сел за руль автомобиля «Черри Амулет». В ходе поездки обвиняемый не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21213», - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажиры обеих машин попали а больницу с травмами различной тяжести, один из них скончался.

Следующие пять лет мужчина проведет в колонии-поселении. Также его лиши права садиться за руль автомобиля на два года.

Напомним, вскоре перед судом предстанет еще одна жительница Белогорского района, которая так же устроила смертельное ДТП. Велосипедист, попавший под колеса ее авто, скончался в автомобиле «скорой».

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