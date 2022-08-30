Работы ведутся с определенным опережением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Строительство дороги «Симферополь-Евпатория-Мирный» завершат в 2024 году. В настоящее время работы ведутся с опережением графика.

- В настоящее время подрядчиком ведутся работы по строительству второго участка протяженностью 61 километр. От Скворцово до Мирного на отдельных участках уложен нижний слой асфальта, - сообщил врио министра транспорта РК Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым»

Ранее КП-Крым писала, что дорожный ремонт на Караимской в Симферополе продлится не менее 11 месяцев. Планируется замена всех коммуникаций. В текущем году в планах поэтапно запускать движение по полосам, где ремонт будет завершен.

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