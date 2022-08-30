Восстановить водоснабжение сел Мирное и Новоозерное обещают завтра к обеду

Юрий Гоцанюк/Telegram

Под Евпаторией ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений на Донузлавском водоводе, в результате которых села Мирное и Новоозерное Симферопольского района остались без воды.

- В течение суток все работы должны быть завершены, и вода появится в домах жителей поселков Мирный и Новоозерное. Водоснабжение будет восстановлено ближе к обеду завтрашнего дня, - цитирует КИА председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка.

По его словам, на время выполнения ремонта организован подвоз питьевой воды местным жителям, работают 15 водовозов.

Ранее сообщалось, что более десяти улиц Симферополя остались без воды до вечера 30 августа. Произошла авария на сетях холодного водоснабжения.

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