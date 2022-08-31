В Евпатории ищут дом для осиротевшего 8-летнего кота Маси

Мася. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

Крымские зоозащитники из Евпатории пристраивают в добрые руки симпатичного мурлыку, который сейчас живет в приюте.

Коту нужен дом и любящие хозяева. Фото: ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

- Восьмилетний Мася в один миг остался сиротой. Хорошо, что не был выброшен на улицу, а попал в приют. Но все-таки эта большая трагедия для кота, который всю жизнь был чьим-то домашним любимчиком, - рассказали в Евпаторийском фонде помощи животным.

Кота-сироту накрыл жутчайший стресс.

- Отказался от еды, ни с кем не общался, целыми днями лежал, уставившись в одну точку, - сообщили зоозащитники. - Мы уделяем Масе чуть больше внимания, но этого мало. Он оттаял, но очень боится собак, сторонится других котов, тянется к людям и хочет домой!

Фото: скрин страницы ЕВПАТОРИЙСКИЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ/VK

Остается надеяться, что Масе повезет не меньше, чем его соплеменнику из Ялты, переехавшему на ПМЖ в Москву.

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