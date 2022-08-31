В Красногвардейском горел склад утром 31 августа

Фото: 82.mchs.gov.ru

Утром 31 августа в пгт Красногвардейское произошел горел склад. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- Сегодня в 06.11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении на территории складского помещения в пгт. Красногвардейское на улице Дорожной. К моменту прибытия первого пожарного расчёта открытым огнем горело здание на площади 800 квадратных метров, - говорится в сообщении.

К 06.58 пожар был локализован. Угрозы распространения огня нет. Никто не пострадал. В настоящее время проводятся работы по ликвидации пожара, привлечено 17 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 28 августа на горе Кошка в районе Симеиза горела лесная подстилка. Местные жители обратили внимание на сильное задымление. В течение получаса пожар был локализован.

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