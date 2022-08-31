ПСБ в Крыму начал зачислять пенсии и социальные выплаты крымчанам на карты банка

Для того, чтобы получать пенсию на карту ПСБ, клиенту необходимо направить в ПФР заявление с указанием реквизитов пенсионной карты

ПСБ заключил с отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым соглашение о зачислениях пенсий и других социальных выплат жителям Крыма на карты банка.

Теперь пенсионеры Крыма могут выбрать получение пенсий по государственному пенсионному обеспечению и других социальных выплат от ПФР на пенсионную карту ПСБ.

Бесплатно оформить ее могут жители республики пенсионного возраста и те, кому до выхода на пенсию осталось не более года. Заказать карту можно при личном обращении в офис банка в Симферополе или оформить карту дистанционно – с доставкой на дом.

Для того, чтобы получать пенсию на карту ПСБ, клиенту необходимо направить в ПФР заявление с указанием реквизитов пенсионной карты. Сделать это можно самостоятельно через свой кабинет на портале Госуслуг, а также при обращении в отделение ПФР или в МФЦ.

«Соглашение с отделением ПФР по Республике Крым – важный шаг для повышения доступности современной финансовой инфраструктуры для крымчан. Сегодня поколение 50-60-летних – это экономически активные люди, которые охотно пользуются различными платежными и сберегательными продуктами и ожидают простых, понятных и выгодных сервисов от своего банка. Пенсионная карта ПСБ позволяет комфортно и безопасно распоряжаться средствами, а также получать дополнительную выгоду при хранении сбережений на карточном счете», – отметила управляющая дополнительным офисом ПСБ «Симферопольский» Светлана Сидорова.

По пенсионной карте ПСБ также предусмотрены дополнительный доход на остаток, кешбэк, бесплатное СМС-информирование о поступлении пенсии, оплата услуг ЖКХ без комиссии, снятие наличных в банкоматах любых банков России без комиссии.

Ранее аналогичное соглашение было подписано между банком и региональным отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Севастополю. Пенсионеры в Севастополе также могут получать пенсионные выплаты на карты ПСБ.