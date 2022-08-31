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Происшествия31 августа 2022 9:06

Прокуратура выяснит причины аварии, из-за которой 9 тысяч крымчан остались без воды 31 августа

Речь идет о повреждении на Донузлавском водоводе, за счет которого снабжаются поселки Мирное и Новоозерное
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Юрий Гоцанюк/Telegram

Юрий Гоцанюк/Telegram

Крымская прокуратура начала проверку после отключения водоснабжения в поселках Мирный и Новоозерное из-за аварии на Донузлавском водоводе. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, без воды остались более девяти тысяч человек.

- Организована проверка в связи с аварией водовода, произошедшей 29 августа, в результате которой с 31 августа прекращено водоснабжение в поселках Мирный и Новоозерное городского округа Евпатории, в которых проживает более 9 тысяч человек, - говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие продолжают восстанавливать водные сети на аварийном участке. Для нуждающихся организован подвоз питьевого ресурса.

Ранее сообщалось, что восстановить водоснабжение поселков намерены сегодня к обеду.

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