В Евпатории введен режим ЧС из-за аварии на Донузлавском водоводе

Вчера на место аварии выезжал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Режим ЧС введен на территории Евпатории из-за аварии на Донузлавском водоводе, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа. В результате девять тысяч жителей поселков Новоозерное и Мирный остались без воды. Планировалось, что восстановительные работы будут завершены сегодня к обеду, но видимо сроки придется сдвинуть.

- В Администрации Евпатории состоялось совещание, в ходе которого, введен режим «Чрезвычайной ситуации» на территории города в связи с аварией на Донузлавском водоводе. Аварийно-ремонтные работы продолжаются, - говорится в сообщении.

По факту произошедшего республиканская прокуратура начала проверку.

Для местных жителей организован подвоз питьевого ресурса. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз можно по телефонам +7 (978) 821-31-37 и +7(36569) 3-33-88.

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