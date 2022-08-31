Сергей Аксенов назвал заявление Киева по «деоккупации» Крыма «дымовой завесой»

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал заявление Киева по «деоккупации» полуострова «дымовой завесой».

- В Киеве сообщили, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма на время «активной деоккупации». Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Ранее глава Крыма опроверг слухи о наступлении ВСУ на южном направлении. По его словам, это очередной фейк украинской пропаганды.

Напомним, в настоящий момент в Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. На территории Республики Крым его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. На территории города федерального значения Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба ЧФ.

Также в настоящее время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. Аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 24 февраля после начала спецоперации. После этого Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты - в последний раз до 4 сентября.

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