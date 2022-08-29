Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о наступлении ВСУ на южном направлении

Фото: Сергей Аксенов/vk

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг слухи о наступлении ВСУ на южном направлении.

- Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные «атаки» Крымского моста, которые диванные войска киевского режима проводили уже не раз. Украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, в настоящий момент в Крыму и Севастополе действует «желтый» уровень террористической опасности. На территории Республики Крым его ввели в апреле текущего года, после чего неоднократно продлевали. На территории города федерального значения Севастополя «желтый» уровень опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на территорию штаба Черноморского флота.

Также в настоящее время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. Аэропорт «Симферополь» временно приостановил работу 24 февраля после начала спецоперации. После этого Росавиация неоднократно продлевала запрет на полеты - в последний раз до 4 сентября.

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