Из-за «желтого» уровня террористической опасности линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя

В Севастополе за последний месяц два раза происходила атака штаба ЧФ с беспилотников
Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Власти Севастополя решили провести праздничные линейки в школах только для трети учеников. Как сообщила директор городского департамента образования и науки Лариса Сулима во время аппаратного совещания правительства, это связано с повышенным уровнем террористической опасности в городе-герое.
- Был принят приказ в связи с «желтым» уровнем террористической опасности, наши школы 1 сентября выведут на линейки не более 30% учащихся
Предупреждение о повышенном уровне террористической опасности действует в городе с 31 июля. Именно поэтому на предстоящем празднике лучше сократить количество участников, чтобы обезопасить детей.
Она также добавила, что линейки пройдут для учеников первых, девятых и 11-х классов. Это около 14 тысяч детей. На время линеек за школами будут наблюдать сотрудники правоохранительных органов.
По словам директора департамента, в течение сентября для школьников будут регулярно проводить специальные занятия, по антитеррористической безопасности.
Напомним, в Севастополе за последний месяц два раза происходила атака штаба ЧФ с беспилотников. Также регулярно над городом и близлежащими поселками срабатывает система ПВО.
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