Из-за «желтого» уровня террористической опасности линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя

В Севастополе за последний месяц два раза происходила атака штаба ЧФ с беспилотников Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ

Власти Севастополя решили провести праздничные линейки в школах только для трети учеников. Как сообщила директор городского департамента образования и науки Лариса Сулима во время аппаратного совещания правительства, это связано с повышенным уровнем террористической опасности в городе-герое.

- Был принят приказ в связи с «желтым» уровнем террористической опасности, наши школы 1 сентября выведут на линейки не более 30% учащихся

Предупреждение о повышенном уровне террористической опасности действует в городе с 31 июля. Именно поэтому на предстоящем празднике лучше сократить количество участников, чтобы обезопасить детей.

Она также добавила, что линейки пройдут для учеников первых, девятых и 11-х классов. Это около 14 тысяч детей. На время линеек за школами будут наблюдать сотрудники правоохранительных органов.

По словам директора департамента, в течение сентября для школьников будут регулярно проводить специальные занятия, по антитеррористической безопасности.

Напомним, в Севастополе за последний месяц два раза происходила атака штаба ЧФ с беспилотников. Также регулярно над городом и близлежащими поселками срабатывает система ПВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Желтый» уровень опасности в Севастополе продлили до 14 августа

По данным правоохранительных органов, угроза совершения теракта сохраняется (подробнее)

В Севастополе после атаки беспилотника ввели «желтый» уровень террористической опасности

Режим вводится для усиления работы спецслужб, он не отразится на обычной жизни горожан (подробнее)