В Севастополе после атаки беспилотника ввели «желтый» уровень террористической опасности

В Севастополе будут максимально усилены меры безопасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Севастополе на внеочередном заседании штаба Антитеррористической комиссии было принято решение о введении в городе «желтого» уровня террористической опасности. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Приняли решение о введение «желтого» уровня террористической опасности. «Желтый» уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности. Эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он никак не отразится на обычной жизни севастопольцев, - пояснил губернатор.

По его словам, информация об отмене уровня террористической опасности будет опубликована отдельно.

Решение о введении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе было принято после атаки на штаб ВМФ 31 июля. При взрыве из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали шесть человек. Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения. Погибших нет.

Позже в СМИ появилась информация, что атаку могли устроить не извне, а с территории полуострова. Однако, как сообщила «КП»-Крым сенатор Ольга Ковитиди, делать однозначные выводы пока рано. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Напомним, на территории Республики Крым уровень террористической опасности впервые был введен 11 апреля. С тех пор его неоднократно продлевали - в последний раз до 9 августа.

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