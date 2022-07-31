Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди опровергла заявление о том, что беспилотник ВСУ атаковал штаб ЧФ из Севастополя

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Говорить о том, что атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, пока рано. Об этом «КП»-Крым сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

- В настоящий период времени работают правоохранительные органы. [Окончательных] заключений пока сделать не можем. Я опровергаю свою позицию, ранее высказанную, поскольку необходимо все выяснить, - пояснила сенатор.

Ранее сенатор в беседе с российскими СМИ заявила, что беспилотник атаковал штаб ЧФ с территории Севастополя. В настоящее время в городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов теракта, виновников намереваются найти к вечеру.

Напомним, сегодня, 31 июля, около 06.00 утра украинские военные атаковали штаб ВМФ в Севастополе. По последним данным, пострадали шесть человек. Двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения. Погибших нет.

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