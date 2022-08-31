В этом году школы Симферополя примут более 49 тысяч детей

Почти 50 тысяч школьников в этом году пойдут в симферопольские школы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году школы столицы Крым примут более 49 тысяч детей, шесть тысяч из них - первоклассники.

- В школы Симферополя пойдут более 49 тысяч детей, из них около шести тысяч первоклассников. Всех поздравляю с началом нового учебного года, пусть он принесет стабильные и четкие знания нашим детям, - сообщила она.

В то же время она отметила, что есть некоторые рекомендации по проведению линеек 1-го сентября, в частности, мероприятия должны пройти с соблюдением всех противоковидных мер.

Ранее сообщалось, что из-за «желтого» уровня террористической опасности линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя. Весь месяц для школьников будут проводить уроки по террористической безопасности.

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