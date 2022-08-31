Фото: Росгвардия по Республике Крым и городу Севастополю/Telegram

Полицейские в преддверии 1 сентября обследуют все школы Симферополя в целях безопасности.

- Сегодня с 16.00 школы будут обследованы. Приедут сотрудники МВД, они будут дежурить в ночь и в течение ночи все 48 учебных заведений обследуют кинологи. Работающие на территории города ЧОПы также будут дежурить, ГИБДД тоже завтра будут работать на территории школ, - сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» замглавы администрации крымской столицы, начальник управления образования Татьяна Сухина.

Она подчеркнула, что все службы, которые обеспечивают сохранность и здоровье детей на территории города и во время проведения линеек, будут присутствовать и отработают в штатном порядке.

Ранее сообщалось, что из-за «желтого» уровня террористической опасности, который недавно был продлен, линейки 1 сентября пройдут только для трети учащихся Севастополя. Весь месяц для школьников будут проводить уроки по террористической безопасности.

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