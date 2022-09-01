Мэра Евпатории оштрафовали на 5 тысяч рублей после жалобы местного жителя

Глава администрации Евпатории заплатит штраф за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главу администрации Евпатории оштрафовали на пять тысяч рублей за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

В органы с жалобой обратился местный житель, который в мае 2022 года подал в горадминистрацию обращение, однако в течение 30 дней, как это положено, ответа на него не получил.

- В этой связи прокурор в отношении временно исполняющего обязанности главы администрации города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан), - говорится в сообщении.

Главу администрации в результате оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что крымчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за публичные призыву к терроризму. Призывы содержались в пяти комментариях к публикациям в соцсетях.

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