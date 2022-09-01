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Происшествия1 сентября 2022 7:11

Одну из школ Симферополя эвакуируют 1 сентября

Предположительно, сотрудники учреждения получили звонок с угрозой
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На месте работают силовики

На месте работают силовики

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В «Крымскую республиканскую гимназию-школу-сад Консоль» в Симферополе 1 сентября поступило сообщение о минировании. Об этом КП-Крым сообщили очевидцы.

Предположительно, сотрудники учреждения утром получили звонок от неустановленных лиц с угрозой. По словам тех, кто находится на месте, в здании проводится эвакуация и с проверкой на место прибыли правоохранительные органы.

Также 1 сентября эвакуация проводится в главном корпусе КФУ. Объявлена неучебная тревога.

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