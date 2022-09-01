Студентов и сотрудников КФУ в Симферополе эвакуируют 1 сентября

Фото: КФУ им. В.И. Вернадского/Telegram

Студентов и сотрудников главного корпуса КФУ в Симферополе эвакуируют 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- В корпусе Крымского федерального университета на просп. Академика Вернадского, 4 объявлена неучебная тревога. Всех студентов и сотрудников эвакуируют, - говорится в сообщении.

Также сегодня проверку проводят в одной из симферопольских школ, куда, предположительно, утром поступил звонок с угрозой от неустановленных лиц.

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