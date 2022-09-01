В Симферополе открыли новую детскую площадку 1 сентября

Фото: пресс-служба администрации Симферополя/скриншот из видео

В крымской столице состоялось торжественное открытие еще одной детской игровой площадки, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Объект находится на территории ТОС «Гурзуфский», по улице Киевская, 1/1.

- Данная детская площадка стала пятой и последней из запланированных к строительству в нынешнем году, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа в Симферополе на улице Энтузиастов открыли еще одну детскую площадку.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50