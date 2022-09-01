Севастополец получил предупреждение за попытку привлечь новых адептов в «Свидетели Иеговы»*

Севастополец получил предостережение от ФСБ в связи с намереньем привлечь новых адептов в экстремистскую организацию Фото: Архив "КП"

В Крыму вынесли предупреждение местному жителю, который хотел привлечь новых сторонников к экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что мужчина 1966 года рождения, распространяя вероучение экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*, высказывал намерение по вовлечению в ее деятельность новых адептов, - говорится в сообщении.

Дома у мужчины провели обыски и нашли записи, касающиеся деятельности экстремистской организации. Также проверили компьютер и соцсети. Своевременное вмешательство ФСБ помогло предотвратить вербовку нескольких граждан.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ФСБ поймала медиков, которые выдали 3 500 справок о вакцинации от COVID-19. «Пациенты» получали документ без прохождения иммунизации.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация.

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