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Общество2 сентября 2022 5:28

В Симферополе горел автобус вечером 1 сентября

При ЧП никто не пострадал
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

В Симферополе вечером 1 сентября городе автобус. В результате ЧП никто не пострадал.

- В 18.34 поступило сообщение о загорании моторного отсека рейсового автобуса по адресу: Симферополь, улица Гагарина. К месту происшествие оперативно был направлен один пожарный расчет, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Республике Крым.

К 18.41 пожар ликвидировали.

Напомним, утром 31 августа в пгт. Красногвардейское огонь охватил склад. К моменту прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горело здание на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

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