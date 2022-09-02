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Происшествия2 сентября 2022 5:46

В Севастополе огонь охватил Юмашевский рынок утром 2 сентября

Пожар уже потушили, пострадавших нет
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: ЧП/Севастополь/Telegram

Фото: ЧП/Севастополь/Telegram

Утром 2 сентября в Севастополе горел Юмашевский рынок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города.

Фото: ЧП/Севастополь/Telegram

Фото: ЧП/Севастополь/Telegram

- По прибытии информация о возгорании подтвердилась. Было установлено, что происходит горение четырех павильонов. На тушение подано 2 ствола «Б». В 06.59 достигнута локализация пожара на площади в 170 квадратных метров, - говорится в сообщении.

К 08.21 пожар был полностью ликвидирован. Уточняется, что погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе горел троллейбус вечером 1 сентября. При ЧП никто не пострадал.

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