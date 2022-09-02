Фото: соцсети/скриншот из видео

Прокуратура начала проверку после возгорания автобуса в Симферополе 1 сентября, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- По предварительной информации, сегодня 1 сентября 2022 года, в районе улицы Киевской в городе Симферополе произошло возгорание рейсового автобуса № 106, которое ликвидировано силами МЧС. Пострадавших в результате возгорания нет, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Севастополе огонь охватил Юмашевский рынок утром. Пожар уже потушили, пострадавших и погибших, к счастью, нет.

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