На Крымском полуострове в августе бесследно исчезли 5 человек

Поиски пропавших не прекращаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму иногда пропадают взрослые и дети. Только за август в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым поступило 60 заявок от тех, кто потерял своих родных из вида.

К счастью, в большинстве случаев все завершилось благополучно.

- Найдены живыми 43 человека. Один погиб. Не найдены пятеро. Неподтвержденных заявок – 10, - такую статистику за август 2022 год обнародовал в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Волонтеры отмечают, что все поиски проводятся в взаимодействии с сотрудниками МВД.

Отчаиваться тем, чьи родные еще не найдены, не стоит.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отмечают волонтеры.

Напоминаем, что пока не удалось разыскать 15-летняя жительницу Ялты, которая пропала из поля зрения близких 28 августа 2022.

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