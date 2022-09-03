На Крымском полуострове в августе бесследно исчезли 5 человек

Поиски пропавших не прекращаются.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму иногда пропадают взрослые и дети. Только за август в поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым поступило 60 заявок от тех, кто потерял своих родных из вида.
К счастью, в большинстве случаев все завершилось благополучно.
- Найдены живыми 43 человека. Один погиб. Не найдены пятеро. Неподтвержденных заявок – 10, - такую статистику за август 2022 год обнародовал в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.
Волонтеры отмечают, что все поиски проводятся в взаимодействии с сотрудниками МВД.
Отчаиваться тем, чьи родные еще не найдены, не стоит.
- Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отмечают волонтеры.
Напоминаем, что пока не удалось разыскать 15-летняя жительницу Ялты, которая пропала из поля зрения близких 28 августа 2022.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50