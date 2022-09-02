Популярность VPN-сервисов в Крыму снижается

Пятая часть граждан, ранее установивших VPN, отказалась от его использования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из популярных соцсетей провела исследования и выяснила, что пятая часть граждан, ранее установивших VPN, отказалась от его использования, опасаясь, что могут утечь их персональные данные.

- Существуют платные и бесплатные VPN-сервисы. Большинство пользователей не готовы платить за подписку, поэтому выбирают второй вариант. Бесплатные VPN-сервисы живут за счет данных пользователей. То есть, ваши логины, пароли, данные банковских карт - вся эта информация по итогу монетизируется», - рассказал руководитель представительства «Национальной ассоциации цифровой экономики» в Крыму Андрей Неукрытый.

Ранее сообщалось, что в День знаний владельцы «детских» карт банка РНКБ потратили около трех миллионов рублей. Платежи совершили более 10 тысяч юных крымчан и севастопольцев.

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