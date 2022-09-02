Водоснабжение Мирного и Новоозерного восстановят после аварии до 6 сентября

Юрий Гоцанюк/Telegram

Аварийно-восстановительные работы в поселках Мирный и Новоозерное затянулись. Ориентировочное время завершения - 6 сентября.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на евпаторийской филиал ГУП РК «Вода Крыма», сейчас производится технологическое заполнение системы водовода.

Напомним, 30 августа под Евпаторией начались аварийно-восстановительные работы по устранению повреждений на Донузлавском водоводе, в результате которых села Мирное и Новоозерное Симферопольского района остались без воды.

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