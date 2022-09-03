Часть Симферополя останется без воды 3 сентября

Воды не будет до 8 вечера.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
3 сентября в Симферополе отдельные дома на улице Киевская останутся на несколько часов без воды.
- Из-за ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения улица Киевская (частично район Московского кольца) останется без воды, - предупредили жителей столицы Крыма в пресс-службе компании «Вода Крыма».
Краны пересохнут с 10 утра до 8 вечера.
Симферопольцам повезло куда больше, чем жителям и гостям поселков Мирный и Новоозерное, которые находятся в окрестностях Евпатории, там аварийно-восстановительные работы на водопроводе затянулись. Ориентировочное время завершения - 6 сентября.
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