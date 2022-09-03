В Крыму ищут 2 подростков из Москвы

Девочки пропали 28 августа 2022. Фото: Инфорг Лизаалерт/Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове могут находиться 2 несовершеннолетние жительницы Москвы, которых несколько дней тому назад потеряли из поля зрения их близкие.

- Внимание! Помогите найти подростков! Пропали Облоухова Ирина Дмитриевна, 15 лет, и Евдокимова Карина, 13 лет, пос. Внуково, г. Москва - Республика #Крым. С 28 августа 2022 года их местонахождение неизвестно, - такую информацию разметил в соцсети поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым.

Казалось бы, учитывая неработающий аэропорт, где та Москва, и где тот Крым, но пользователи соцсети отреагировали конструктивными комментариями, которые, возможно, помогут поиску: «Только что видели в Феодосии на улице Генерала Горбачева, девчонки шли к морю»; «Да, они в Феодосии! Я тоже их видела у Крымского рынка».

К сожалению, потерявшихся не всегда находят, только в этом августе на Крымском полуострове бесследно исчезли 5 человек.

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