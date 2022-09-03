В Крыму море прогрелось до африканских показателей

Море в Севастополе тепло-претеплое, как парное молоко. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым балует местных и туристов теплейшим, как парное молоко, морем. Вода у берегов полуострова прогрелась до 25…27 градусов. Но осень берет свое, скоро Азовское и Черное моря начнут остывать, все-таки сентябрь на календаре, и летнему зною пора и честь знать!

- Постепенно температура будет снижаться до +22…25, таким образом, она также будет возвращаться в зону комфорта. Поскольку сейчас это африканские показатели, на севере Африканского континента преобладают как раз такие температуры, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал, что в ближайшие дни на Крымском полуострове будет нежарко – уличные термометры не покажут больше 25 градусов тепла.

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