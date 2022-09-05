Никитскому ботаническому саду в Крыму исполнилось 210 лет

Фото: Янина Павленко/Telegram

Никитскому ботаническому саду, который является уникальным уголком Южного берега Крыма, сегодня, 5 сентября, исполнилось 210 лет. В саду произрастает 6 265 сортов растений, привезенных из разных уголков планеты.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, первые пальмы, кипарисы, магнолии и кедры появились на полуострове именно в этом саду.

- Более ста лет в саду собирается еще и уникальный гербарий - один из крупнейших и старейших в стране, насчитывающий более 156 тысяч образцов, - написала Павленко в своем telegram-канале.

Она напомнила, что в этому году сад открыл свое представительство в Дамаске. Это первое научное учреждение и единственный ботсад России, который имеет свое представительство за рубежом.

Напомним, в Крыму для съемок в сериале «Бим-2» ищут актеров массовки. Киноплощадка находится в Феодосии.

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