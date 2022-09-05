В Крыму для съемок в сериале «Бим-2» ищут актеров массовки

Попробовать себя в кино могут все желающие. Фото: Дана Майская/VK

На Крымском полуострове всем желающим предлагают попробовать свои силы в кино.

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

- На 9 сентября нужны: официант, посетители, прохожие, отдыхающие, пассажиры, - такой пост появился в соцсети.

В Феодосии идет очередной набор артистов массовых сцен для телесериала «Бим-2», где один из главных действующих героев - огромная собака редкой породы ландсир.

На съемки 5 сентября киношники искали героиню для участия в работе над пикантным сюжетом. Требовалась обнаженная натурщица, готовая позировать на камеры, не показывая своего лица - запланированы съемки со спины.

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