В Крыму для съемок в сериале «Бим-2» ищут актеров массовки

Попробовать себя в кино могут все желающие. Фото: Дана Майская/VK
На Крымском полуострове всем желающим предлагают попробовать свои силы в кино.
Фото: скрин страницы Дана Майская/VK
- На 9 сентября нужны: официант, посетители, прохожие, отдыхающие, пассажиры, - такой пост появился в соцсети.
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