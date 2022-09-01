В Крыму ищут обнаженных натурщиц для съемок в сериале «Бим-2»

В телесериале заняты актеры массовых сцен. Фото: Дана Майская/VK

Крымский полуостров стал киноплощадкой для работы над фильмом, где одну из ролей играет огромных размеров собака породы ландсир.

Фото: скрин страницы Дана Майская/VK

- Артисты массовых сцен! Готовимся к съемкам продолжения сериала «Бим-2»! На 5 сентября нужна обнаженная натурщица, которую будут снимать только со спины, - такой пост появился в соцсети.

Подробности пикантного сюжета не раскрываются, только оговаривается, что лица голой девушки видно не будет - снимать натурщицу будут со спины.

Ранее проходила информация о том, что киношники ищут желающих попробовать свои силы в киноискусстве среди гостей и жителей Феодосии. Для массовки требуются и мужчины, и женщины, и девушки, и юноши потому что будет отснято еще 15 серий фильма «Бим-2».

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