В Крыму 5 сентября сохранится штормовое предупреждение из-за ветра

Понедельник в Крыму выдастся ветреным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 5 сентября продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- 5 сентября в Крыму сохранится северо-восточный ветер 17-22 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Крымчан предупреждают, что во время непогоды повышается риск возникновения ЧС из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, а также возрастает вероятность возникновения ДТП. Сегодня следует соблюдать особую бдительность.

Ранее КП-Крым писала, что к территории полуострова подступает холодный атмосферный фронт. Он принесет с собой понижение температуры воздуха, штормовой ветер и дожди.

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