Двое крымчан потеряли 100 тысяч рублей, пытаясь быстро оформить гражданство РФ

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
29-летней жительнице Симферополя грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество на 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Как пишет КИА, двое 54-летних мужчин из Алушты и Ялты поверили женщине, которая обещала им быстро оформить документы на получение гражданства РФ за нескромное вознаграждение. В результате оба лишились крупной суммы денег, но и документы тоже не получили.
- Задержанная свою вину признает, - сообщили в пресс-службе.
Против женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что житель Краснодара задержан за сдачу несуществующего жилья в Симферополе. В полицию обратилась 19-летняя крымчанка, которая стала жертвой афериста.
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