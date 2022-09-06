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Происшествия6 сентября 2022 5:18

Прокуратура начала проверку ДТП под Бахчисараем, в котором погибли два человека

Еще один человек оказался на больничной койке с травмами различной тяжести
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры РК

Фото: пресс-служба прокуратуры РК

Прокуратура начала проверку после ДТП в Бахчисарайском районе, в котором погибли два человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Республики Крым контролирует ход установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе, - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 5 сентября около 16.00 часов. Водитель за рулем «Рено Сандеро» в районе села Угловое выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес Спринтер». В результате погиб водитель и 10-летний ребенок. Женщина, которая ехала с ними в одной машине, с различными травмами в больнице.

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