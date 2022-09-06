В Ялте водитель «Газели» спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте 5 сентября произошло тройное ДТП с участием «Газели», легковушки и троллейбуса. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, пострадали четыре человека.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- ДТП произошло на улице Красноармейской в районе дома № 8. По предварительным данным, в 14.05 водитель автомобиля «Газель» не выбрал безопасный боковой интервал в результате чего допустил наезд на припаркованный автомобиль «Шкода» после чего продолжил движение и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении троллейбусом, - говорится в сообщении.

В итоге четыре пассажира «Газели», в том числе один несовершеннолетний, попали в больницу с травмами.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку ДТП под Бахчисараем, в котором погибли два человека, один из которых - 10-летний ребенок. Еще один человек оказался на больничной койке с травмами различной степени тяжести.

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