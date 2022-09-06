«Шахматный» фонтан в Симферополе отремонтируют за 13 миллионов рублей

Фото: Михаил Афанасьев/telegram

В Симферополе приступили к ремонту «шахматного» фонтана (каскадного фонтана на прудах). Как сообщил глава местной администрации Михаил Афанасьев, на работы потребуется 13 миллионов рублей.

Фото: Михаил Афанасьев/telegram

По планам, рабочие отремонтируют чашу конструкции, заменят плитку, приведут в порядок парапеты и ступени, установят новое насосное оборудование и заменят подводящие сетей. Срок окончания работ - 1 декабря 2022 года.

- Это событие без преувеличения можно назвать знаковым, так как с ремонтом фонтана, мы делаем еще один шаг к завершению реконструкции Екатерининского сквера. Уверен, что после завершения работ, фонтан станет местом притяжения не только жителей Симферополя, но и гостей крымской столицы, - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что один из МФЦ в Ялте отремонтируют за 8,8 миллиона рублей. Работы завершат к концу 2022 года.

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