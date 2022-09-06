Мошенник под видом полицейского выманил у крымчанки пять миллионов рублей

В Крыму в период с 29 августа по 4 сентября полиция зарегистрировала 57 случаев мошенничества Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенник под видом полицейского выманил у 54-летней жительницы Симферополя пять миллионов рублей.

- В полицию поступило заявление от 54-летней жительницы крымской столицы которая рассказала, что на мобильный телефон позвонил неизвестный ей человек и представившись сотрудником правоохранительных органов обманным путем завладел ее денежными средствами, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 12 миллионов рублей. Зарегистрировано 57 фактов мошенничества. Чаще всего жители Крыма от действий злоумышленников за раз теряют от 100 до 500 тысяч рублей.

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